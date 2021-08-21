مدير الذوق العام السعودي السابق يكشف عن لباس يعرض صاحبه للعقوبة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت قناة الإخبارية لقاء مع زياني، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن "الشورت" من الملابس الخادشة للحياء في بلاده، وارتداءه في الأماكن العامة يعرض صاحبه للعقوبة.

وشدد زياني على أن العادات والتقاليد والعرف العام في المملكة هو الاحتشام، والفقرة الثامنة من لائحة الذوق العام في بلاده تنص على مخالفة اللبس الخادش للحياء في الأماكن العامة، وذلك حسب طبيعة المكان، مضيفا أن "الشورت" فوق الركبة من الملابس الخادشة للحياء.

وطالب المسؤول السعودي الشباب مراعاة التقاليد والأعراف السعودية، مؤكدا على أن الأماكن العامة لها قوانينها الخاصة لارتداء الملابس، فضلا عن أن السائحين لهم لوائح خاصة بهم.

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