وزير التنمية الدولية النرويجي يزور السودان ليقف على أوضاع معسكرات اللاجئين

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه بأن "وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبد الله، استقبل اليوم، وزير التنمية الدولية النرويجي، داج إينج بوليتين، (الذي وصل البلاد) في زيارة تستغرق ثلاثة أيام".

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وكشف البيان، أن الوزير النرويجي "سيقوم بزيارة لمعسكر "أم راكوبة" للاجئين بولاية القضارف.

كما لفت البيان، إلى أن الوزير النرويجي "سيجري لقاءات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، ووزراء المالية، والخارجية، والصحة، لمناقشة سير العمل في البرامج التي تشارك الحكومة النرويجية في تمويلها، إلى جانب بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها".

يذكر أن النرويج من أهم الداعمين لحكومة الفترة الانتقالية في السودان، وتعد كذلك من أهم ممولي برنامج "ثمرات" لدعم الأسر الفقيرة بالسودان وبعض البرامج التنموية التي ينفذها البنك الدولي ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السودانية.

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