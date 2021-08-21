"أنصار الله": الأمم المتحدة ألغت الجسر الجوي لنقل المرضى عبر مطار صنعاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله" عن رئيس اللجنة الطبية العليا مسؤول الجسر الطبي في صنعاء، مطهر الدرويش، قوله إن "منظمة الصحة العالمية أبلغتنا بإلغاء الجسر الطبي الجوي على مطار صنعاء الدولي نتيجة لظروف مادية تمر بها المنظمة الأممية، وذلك بعد عام من إعلان تعليقه وتسجيل آلاف الحالات المرضية المستعصية".

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وأضاف: "هناك تقريباً 10 آلاف حالة مرضية تعرضت للوفاة من ضمن 35 ألف حالة تم تسجيلها ضمن الجسر الطبي المتوقف للأمم المتحدة".

من جهته، أعلن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، استقبال أكثر من 5000 رحلة أممية منذ إغلاقه قبل خمسة أعوام.

وقال الشايف إن "معظم الرحلات الأممية على مطار صنعاء الدولي منذ إغلاقه أمام الرحلات المدنية أتت لأغراض خاصة بالموظفين الأمميين وأهاليهم، وهناك رحلات تحمل مساعدات غذائية تقدر بالكيلو ومنها طائرات مساعدات إنسانية على متنها 10 كيلو غرامات فقط من المساعدات".

وذكر أن "المنظمات الأممية لم تسمح بترحيل أي حالة مرضية ضمن رحلاتها المتوالية على مطار صنعاء الدولي"، مضيفاً: "هددت إحدى المنظمات بإيقاف نشاطها في حال إصرار وزارة الصحة على ترحيل أي حالة مرضية مستعصية ضمن رحلاتها إلى الخارج".

وأشار مدير مطار صنعاء إلى أن "معظم الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء الدولي لا يتجاوز ركابها عدد أصابع اليد فيما تتسع طائراتها لعشرات المسافرين وتأتي الطائرات شبه فارغة".

وفي فبراير/ شباط 2020 نقلت منظمة الصحة العالمية عبر رحلتين من مطار صنعاء الدولي،31 مريضاً يمنياً إلى ‎الأردن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة نظرا لعدم توفر خيارات العلاج لحالاتهم في ‎اليمن، وذلك بعد أيام من إعلان التحالف العربي في 28 يناير 2020، البدء في تسيير رحلات جوية لنقل المرضى عبر صنعاء لتخفيف معاناة الحالات المرضية.

ومنذ التاسع من أغسطس/ آب 2016، يفرض التحالف العربي حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف كافة الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.