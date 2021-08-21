مستشار رئيس جنوب السودان يؤكد لحمدوك مضي قيادة بلاده في اتفاقية السلام

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح قلواك، في تصريحات نقلها مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبر حسابه على "تويتر"، أن "القيادة في جنوب السودان أكدت لرئيس الوزراء السوداني، مضيها قدما في تنفيذ اتفاقية سلام جمهورية جنوب السودان، باعتبارها الخيار الأفضل لمواطنيها ولكل مؤسسة وشعوب الإيقاد".

وأشار قلواك، إلى أن زيارة حمدوك تمثل خطوة للأمام لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة، وكذلك اتفاق السودان.

من جانبه، أكد حمدوك أن الغرض الأساسي من الزيارة هو متابعة تنفيذ اتفاقية جنوب السودان المنشطة، باعتباره رئيس للإيقاد، منوها أن الخرطوم ضامن للاتفاقية.

وكان رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، استقبل حمدوك، الذي يزور العاصمة جوبا، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث العديد من القضايا الاستراتيجية بين البلدين.

وأشارت الصفحة الرسمية لـ"مكتب رئيس الوزراء السوداني، على "تويتر"، إلى أن مشار رحب بالوفد السوداني، مؤكدا على أهمية توطيد العلاقات بين جوبا والخرطوم لتحقيق لمصالح المشتركة للدولتين. وقال رئيس وزراء السودان أن جوبا لها دور كبير في استكمال جهود إقرار السلام في البلاد، مشيرا إلى أن اتفاق جوبا للسلام كان تتويجا لتلك الجهود.

كما التقى حمدوك، خلال الزيارة ربيكا قرنق، نائبة رئيس جنوب السودان، وبحثا خلال اللقاء إنفاذ اتفاق السلام وتطرقا إلى تطورات الأوضاع في جنوب السودان. وأكدت ربيكا على أهمية توافر إرادة سياسية والتزام لتحقيق اتفاقية السلام، مشددة على أهمية التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.