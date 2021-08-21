الصومال يستدعي السفير الأوغندي على خلفية مقتل مدنيين بيد قوة الاتحاد الأفريقي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء الصومالية، في تغريدة، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، "ردا على مقتل مدنيين على يد قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، استدعى السفير الأوغندي وقيادة القوة الإفريقية".

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وبينت التغريدة أن روبلي "كلف لجنة وزارية بالتحقيق في الحادث المأساوي".

وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي أعلنت أنها شرعت في إجراء تحقيق حول تورط قوات حفظ السلام الإفريقية في "مجزرة شبيلى السفلى".

وبحسب بيان صحفي صادر من قيادة بعثة الأفريقي أكدت أنها "سوف تنشرالنتائج فور انتهاء التحقيقات ضد ضلوع قواتها في عملية إعدام 7 أشخاص كانوا في مزرعة بمحيط مدينة جولن".

ونقل موقع "الصومال اليوم"، عن مصادر قولها إن "قوات أميصوم قتلت هؤلاء المدنيين بعد تعرضها هجوما من حركة الشباب ذات النفوذ الكبير في منطقة شبيلى السفلى".

وأشار إلى أن بعض من أقارب الضحايا نظموا احتجاجات مناهضة لتواجد قوات حفظ السلام الأفريقية في محافظة شبيلى السفلى.