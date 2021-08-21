حماس: المسجد الأقصى خط أحمر والمقاومة متأهبة للدفاع عنه

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Emmanuel Dunand

ونقل الموقع الإلكتروني شهاب عن الحركة في بيان مطول لها، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لإحراق المسجد الأقصى، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والمعروفة باسم "سيف القدس" ما زالت حاضرة، والمقاومة الفلسطينية متأهبة للدفاع عن قطاع غزة وعن المسجد الأقصى.

ودعت الحركة في بيانها أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الرباط وعمارة المسجد الأقصى، بهدف مواجهة ومنع أي مخططات للاحتلال الإسرائيلي، مثمنة الجهود الفلسطينية حيال التواجد في المسجد، داعية إياهم إلى تعزيز دورهم وأنشطتهم في المسجد الأقصى والقدس، وحمايته من أي أعداء بكل الوسائل.

وجددت حركة "حماس" وجوب تعزيز أشكال المقاومة كلها، بما فيها المقاومة المسلحة، وبقاء كل المناطق مشتعلة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى الدرس الذي لقنَّه الفلسطينيون في غزة، خلال الحرب الأخيرة على القطاع في شهر مايو/ أيار الماضي، وهي معركة "سيف القدس"، في وقت رفضت عمليات التطبيع مع إسرائيل، رفضا قاطعا، ولن تعدو كونها طعنة في قلب القضية الفلسطينية.

وشددت حركة "حماس" على أن النار التي اشتعلت في جنبات المسجد الأقصى، في العام 1969، لم تكن إلا بداية لإعلان مخطط ممتد من هدم وتهجير وتهويد تمارسه إسرائيل، باستمرار.

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