شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق عبر مايكروسوفت إيدج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه و إرشاد تربوي، طريقة تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق عبر مايكروسوفت إيدج.
وقال السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن من مزايا مايكروسوفت إيدج تحويل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات تكون ضمن البرامج في الويندوز”.
وأوضح أن هذه الميزة تساعد في الوصول السريع للمواقع التي تزورها بشكل مستمر .
وأضاف أنه يمكن تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:
• الدخول على منصة مدرستي
• الضغط على الثلاث نقاط في الأعلى
• ننزل إلى التطبيقات
• نختار تثبيت هذا الموقع كتطبيق
وبذلك يتم تحويل موقع منصة مدرستي إلى ما يشبه التطبيق وسيتم إضافة هذا الموقع إلى البرامج الموجودة في جهاز الكمبيوتر.
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