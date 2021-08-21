الإمارات تجري تحديثا على اللائحة الخاصة بمخالفات منع انتشار كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ومن أبرز التحديثات التي شملتها القائمة، والتي أصدر النائب العام، المستشار حمد سيف الشامسي، قرارا بتحديثها، اليوم، فرض مخالفات على التحايل والتهرب من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وكذلك عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي وفي المنشآت الخاصة بالحجر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
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وتشمل لائحة المخالفات المحدثة أيضا مخالفات على نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو شائعات مضللة عن المعلومات الصحية أو الإجراءات أو التدابير الاحترازية، وكذلك مخالفات تتعلق بتعليمات الدخول المؤقت بوسائل النقل لأغراض تجارية.
وتنفذ الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز للسياحة والأعمال، واحدا من أسرع برامج التطعيم في العالم وتظهر أحدث بيانات وزارة الصحة أن 83.14 في المئة من السكان حصلوا على جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" بينما حصل 73.42 في المئة على الجرعتين، وفقا لـ "رويترز".
وقالت الإمارات، التي أقرت استخدام خمسة أنواع من لقاحات "كوفيد-19"، هذا الشهر إنها ستبدأ تقديم جرعة معززة لكل من تلقوا التطعيم الكامل.