اليابان تعد بتقديم قرض للعراق بنحو 300 مليون دولار خلال زيارة وزير خارجيتها المفاجئة

دبي - محمود عبدالرازق - كما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية، قام موتيجي يوم السبت بأول زيارة لوزير الخارجية لبغداد منذ 15 عاما "لتبادل وجهات النظر حول السلام والاستقرار" في هذا البلد.

والتقى موتيجي خلال الزيارة بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين. وناقشا قضايا الاستقرار والسلام في المنطقة، والمتعلقة بالدرجة الأولى بالوضع في أفغانستان وإيران.

وخلال اجتماعات القيادة العليا للعراق، نقل الوزير موتيجي له نية الجانب الياباني تقديم قرض قيمته 32.7 مليار ين (حوالي 297 مليون دولار) للتنمية الاقتصادية في العراق، وهي لتحديث قطاعي الصناعة والنفط، بحسب ما نقلت وكالة "كيودو".

هذا ويزور موتيجي دول الشرق الأوسط. وغادر صباح السبت من تركيا وكان من المفترض أن يتوجه مباشرة إلى إيران، لكنه هبط أولا في بغداد، وسافر إلى إيران بعد الظهر.