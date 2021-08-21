شكرا لقرائتكم خبر عن مع دخول موسم «سهيل».. «المسند» يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وربما تمتد حتى مرتفعات الطائف.

وأوضح المسند في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن ‎منطقتي عسير و ‎جازان ‎تعتبران خلال هذه الفترة من السنة من المناطق الغنية بالأمطار الصيفية والتي قد تكون غزيرة أحياناً.

وأشار إلى أن مع دخول موسم ‎”سهيل” ، الذي يبدأ في 24 أغسطس، قد تهطل فيه أمطار خفيفة على المنطقة الوسطى، لافتاً إلى أن العوام قالوا: “إذا دخل سهيل لا تأمن السيل”.