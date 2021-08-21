عمدة بلدة صغيرة في ولاية ميسوري الأمريكية يخطط منح كل مواطن ما يوازي ألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يخطط عمدة بلدة صغيرة في ولاية ميسوري الأمريكية منح كل مواطن ما يوازي ألف دولار من عملة بتكوين المشفرة بحلول نهاية هذا العام.



وقال جيسون ستيوارت، عمدة بلدة كول فالي، في مقاطعة سانت لويس، إن عملة بيتكوين ستمثل نقطة تحول لمواطني بلدته.

وصرح ستيوارت، وفق شبكة سي إن بي سي، قائلا : "أود أن أرى كل أسرة في بلدتي تحصل على مستوى معين من البتكوين، سواء كان 500 أو 1000 دولار، إنه بمثابة ذهب رقمي".

وتابع: "لدي أصدقاء تغيرت حياتهم بشكل كامل، فمن العمل يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، أصبحوا يمتلكون 80 مليون دولار في غضون بضع سنوات".

وأشار ستيوارت إلى أن هناك بعض المانحين الداعمين الذين وافقوا على التبرع بأموال تعادل أي قيمة يتم جمعها، موضحًا أنه يحاول الحصول على بعض الأموال الحكومية أيضًا أو جزء من تدابير الإغاثة من أزمة الوباء.

وتواصل أسعار العملات الرقمية "المشفرة" رحلة صعودها التي انطلقت منذ 3 أيام، وقفزت معظم العملات بنسب كبيرة.

وارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 3.33% إلى 48,648.17 دولار مقابل 47,109.60 دولار أمس.

وأصبح مجال العملات الرقمية المشفرة أكثر جذبا لعوام الناس، وحتى صغار المستثمرين والذين لا يمتلكون خلفية تقنية قد بدأوا في الاهتمام بالاستثمار في بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.