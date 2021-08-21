شكرا لقرائتكم خبر عن شرح طريقة نقل «محادثات الواتساب» من الآيفون إلى جهاز الأندرويد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شرح الخبير التقني عبدالله السبع طريقة نقل المحادثات الموجودة في تطبيق الواتساب من جهاز الآيفون إلى جهاز الأندرويد بكل سهولة. ونشر السبع، مقطعاً مصوراً عبر حسابه على موقع “تويتر”، وعلق عليه بقوله “الآن تستطيع نقل المحادثات الموجودة في تطبيق الواتساب من جهازك الآيفون إلى تطبيق الواتساب في جهازك الاندرويد من خلال الخطوات التالية: • الذهاب إلى خيار الدردشات. • تحديث الواتساب. • ثم الذهاب إلى خيار نقل الدردشات. وشدد عبدالله السبع على أهمية تحديث تطبيق الواتساب للإصدار الأخير حتى تتمكن من عملية نقل المحادثات بدون أي مشاكل.

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