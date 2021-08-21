شكرا لقرائتكم خبر عن في 6 أيام .. «الداخلية»: ضبط قرابة 16 ألف مخالف لأمن الحدود والإقامة والعمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج حملاتها الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. في 6 أيام ، وتحديداً من 12 إلى 18 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن الحملات الميدانية ، أسفرت عن ضبط 15900 مخالف، منهم 5436 مخالفًا لنظام الإقامة، و9075 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1389 مخالفًا لنظام العمل.

وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 454 شخصًا، 45% منهم من الجنسية اليمنية، و51% من الجنسية الإثيوبية، و4% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 23 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، مبينة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 78286 وافدًا مخالفًا، منهم 65164 رجلاً، و13122 امرأة.

وأبانت أنه تم إحالة 58317 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3887 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8128 مخالفًا.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقله داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.