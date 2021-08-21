شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إرهابيين اثنين والعثور على مخزن للأسلحة فى كركوك شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين، والعثور على مخزن للأسلحة والعتاد فى محافظة كركوك شمالى العراق.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "قيادة العمليات المشتركة فى كركوك تمكنت من القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة 1 4 إرهاب".

وأضاف البيان أن "قوة مشتركة من الفوج الثالث اللواء السادس والخمسين بالحشد العشائرى وقوة من مديرية استخبارات وأمن كركوك قامت بمداهمة وكر للإرهابيين فى أطراف وادى أبو شحمة بناحية الرشاد، حيث تم العثور على 76 صاروخ نمساوى و4 عبوات ناسفة وعلبة عتاد خفيف، وتم تدمير الوكر من قبل القوة المنفذة للعملية الأمنية".

فيما تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تفجير خمسة منازل ومخبائين لتنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء الطارمية شمالى بغداد.

وذكر الحشد الشعبى - فى بيان اليوم السبت - أن قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء 12 بالحشد ومكافحة المتفجرات كشفت هذه المنازل التى نُصبت ككمين للقوات التى تعمل لليوم الثامن على التوالى على تطهير قضاء الطارمية، مضيفا أن قوة المكافحة تولت تفجير تلك المنازل عن بعد ومن دون تسجيل أى خسائر.

يشار إلى أنه قتل 4 عناصر من اللواء 12 بالحشد الشعبى وأصيب 6 آخرون فى هجوم إرهابى داعشي، مساء أمس، فى الطارمية شمالى بغداد.