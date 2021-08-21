اخبار الخليج

أبرز مباريات السبت 21اغسطس

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - يلتقي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بينما يستضيف السيتي، نوريتش، ويلتقي وبيرنلي في ، وفي يلعب بلباو أمام ، وفي تقام مباراة مهمة بين الإنتر وجنوى، وفيما يلي أهم مباريات اليوم السبت:
 كأس محمد السادس للأندية الأبطال:
 23:00 الاتحاد السعودي + الرجاء المغربي

 الدوري الإنجليزي:
 14:30 ليفربول + بيرنلي
17:00 أستون فيلا + نيوكاسل يونايتد
17:00 ليدز يونايتد+ إيفرتون
17:00 مانشستر سيتي+ نوريتش سيتي
17:00 كريستال بالاس+ برينتفورد
19:30 برايتون+ واتفورد

الدوري الإسباني:
 18:00 ديبورتيفو ألافيس + ريال مايوركا
20:30 غرناطة + فالنسيا
20:30 إسبانيول+ فياريال
23:00 أتلتك بلباو+ برشلونة

 الدوري الإيطالي:
 19:30 إنتر ميلان + جنوى
19:30 هيلاس فيرونا + ساسولو
21:45 تورينو + أتالانتا
21:45 إمبولي + لاتسيو

الدوري الفرنسي:
 18:00 موناكو+ لانس
22:00 سانت إيتيان + ليل

 دوري كأس الأمير :
 18:50 الفتح + الفيحاء
20:50 الشباب + الاتفاق

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا