أبرز مباريات السبت 21اغسطس

الكويت - هبة التوبجي - يلتقي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بينما يستضيف السيتي، نوريتش، ويلتقي ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، وفي الدوري الإسباني يلعب بلباو أمام برشلونة، وفي الدوري الإيطالي تقام مباراة مهمة بين الإنتر وجنوى، وفيما يلي أهم مباريات اليوم السبت:

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

23:00 الاتحاد السعودي + الرجاء المغربي

الدوري الإنجليزي:

14:30 ليفربول + بيرنلي

17:00 أستون فيلا + نيوكاسل يونايتد

17:00 ليدز يونايتد+ إيفرتون

17:00 مانشستر سيتي+ نوريتش سيتي

17:00 كريستال بالاس+ برينتفورد

19:30 برايتون+ واتفورد

الدوري الإسباني:

18:00 ديبورتيفو ألافيس + ريال مايوركا

20:30 غرناطة + فالنسيا

20:30 إسبانيول+ فياريال

23:00 أتلتك بلباو+ برشلونة

الدوري الإيطالي:

19:30 إنتر ميلان + جنوى

19:30 هيلاس فيرونا + ساسولو

21:45 تورينو + أتالانتا

21:45 إمبولي + لاتسيو

الدوري الفرنسي:

18:00 موناكو+ لانس

22:00 سانت إيتيان + ليل

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

18:50 الفتح + الفيحاء

20:50 الشباب + الاتفاق