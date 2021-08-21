جزيرة النورس.. وجهة هواة الاستجمام على شواطئ ينبع

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : تستقطب جزيرة النورس بالواجهة البحرية لينبع، آلاف الزوار على مدار العام؛ نظرًا لما تحتويه من تجارب سياحية عديدة وفريدة من نوعها ومناسبة لكافة الفئات العمرية، كما تشهد هذه الأيام إقبالاً كبيرًا بالتزامن مع برنامج “صيف السعودية” الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في الرابع والعشرين من يونيو الماضي تحت عنوان “صيفنا على جوّك”، والذي يستمر في 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة في أنحاء المملكة، حتى نهاية سبتمبر المقبل، مقدمًا أكثر من 500 تجربة ونشاط سياحي، عبر أكثر من 250 شريكًا بالقطاع الخاص، وهو ما ساعد في تنشيط الحركة السياحية في العديد من المناطق.

وتتميز المملكة بشواطئها الساحرة، وجزرها الخلابة الممتدة على ساحل البحر الأحمر، ومنها جزيرة النورس بمحافظة ينبع، التي تعتبر من الوجهات المحببة لعشاق الاستجمام والاستمتاع بالأجواء البحرية المميزة.

ويعد الاسترخاء وصفاء الذهن، هو القاسم المشترك لكافة التجارب السياحية المقدمة للسياح على شواطئ ينبع؛ حيث يستطيع الزائر ممارسة الكثير من الأنشطة مثل الاستمتاع بتجربة صيد الأسماك في البحر الأحمر مع تناول الأطباق الشهية في أحد مطاعم الجزيرة، وكذلك التخييم تحت أضواء النجوم والاستمتاع بالهواء النقي والمنعش.

وأسهم الموقع الفريد من نوعه لهذه الجزيرة التي قامت بإنشائها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بطول 11 كم، في تشكيل أيقونة رائعة مفعمة بالإبداع، وتضاهي أجمل الوجهات العالمية بجمالها، وروعة تخطيطها، وتنميتها الشاملة.

وتعد تجربة التنزه برفقة العائلة بين المسطحات الخضراء أو حول النوافير إحدى أمتع التجارب السياحية في ينبع، حيث تعد مكانًا مناسبًا للتنزه وممارسة المشي في المسارات المخصصة، إضافة إلى مساحات للأطفال، وسط أجواء عائلية وبحرية ممتعة، تجعل تجربة السياحة في ينبع تجربة فريدة تتميز بالهدوء والمتعة والتنوع.