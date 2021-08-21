موريتانيا تتسلم أكثر من مئة ألف جرعة من "جونسون آند جونسون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلمت الحكومة الموريتانية فجر اليوم السبت بمطار نواكشوط الدولي 108 آلاف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" الامريكي مقدمة ضمن مبادرة للاتحاد الافريقي " آفات" للدول الأعضاء للتصدي لفيروس كورونا.



وتسلم الشحنة وزير الصحة سيدي ولد الزحاف . وأكد أن بلاده ماضية في زيادة وتيرة التطعيم ضد كوفيد 19 وأن المواطنين بدأوا يتفهمون أهميته .

وقال إن الحملة الثانية الكبرى للتطعيم التي انتهت الخميس أسفرت عن نتائج فوق المتوقع وأن حملة جديدة ستنطلق قريباً.

وأشار إلى قرب تلقي شحنة جديدة من لقاح " استرازينيكا" البريطاني .

وتواجه موريتانيا موجة ثالثة من تفشي الفيروس مما زاد وتيرة الوفيات والاصابات ودخول الوباء في منحنى تصاعدي. وبلغ اجمالي الاصابات المؤكدة في البلاد منذ ظهور الجائحة 32 ألف إصابة والوفيات 630.