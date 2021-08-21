تسريبات تكشف عن تطبيقات جديدة على هاتف آيفون 13

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

من المتوقع أن تصل أحدث منتجات آبل بما في ذلك آيفون 13 وساعة آبل 7، في غضون أسابيع فقط، ومع اقتراب الموعد تم الكشف عن بعض التسريبات حول الميزات والمواصفات لهذين الجهازين، بما في ذلك تطبيقين جديدين.



يركز التطبيقان على الصحة والعافية، الأول يسمى Time to Run، وهو اسم مشابه جداً لتطبيق Time to Walk الحالي على ساعة آبل، يهدف إلى تشجيع المستخدمين على المشي أكثر.

يتضمن Time to Walk حاليًا "تجربة مشي صوتية ملهمة" مع تعليقات صوتية من ضيوف مشهورين يتحدثون عن مواضيع تحفز التفكير بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأغاني والقصص.

أما التطبيق الثاني، فهو Audio Meditation الذي قد يكون مصاحباً لتطبيق Mindfulness الحالي من آبل والذي يعزز التأمل لمساعدة المستخدمين على النوم بشكل أفضل وتقليل القلق.

كما كشفت التسريبات السابقة عن مواصفات جهاز آيفون 13 وساعة آبل 7، حيث لن يشتمل آيفون 13 على شاشة أكبر من شاشة آيفون 12، وستحصل الكاميرا على إعداد سينمائي جديد للفيديو مع تسجيل عالي الجودة والمزيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه يمكن أن يصبح الهاتف أكثر قوة مع مجموعة شرائح جديدة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويشاع أن ساعة آبل 7 ستحصل على إعادة تصميم كاملة لكل من الرسومات والساعة نفسها التي لم تتغير منذ عدة سنوات. كما يتوقع الخبراء رؤية خيارات ألوان أكثر إشراقًا وشاشة أكثر انبساطًا وحافة أرق على الشاشة، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.