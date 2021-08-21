اليونيسف: ملايين اللبنانيين قد يواجهون نقصا حادا في المياه مع استمرار أزمة الوقود

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور، في بيان "أصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر".

وأضافت "إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات كوفيد-19".

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وحثت المسؤولة الأممية على تشكيل حكومة جديدة في أسرع من أجل مواجهة الأزمة.

هذا وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت، قبل يومين، عن "خطة أمريكية تشمل الأردن وسوريا ومصر؛ لمساعدة لبنان في تجاوز أزمة الكهرباء".

وأوضحت، أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن وضعها خطة، تشمل الأردن وسوريا ومصر؛ لمساعدة لبنان في احتواء أزمة الطاقة الكهربائية، التي يعاني منها حاليا.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في شح الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، ما أدى، في تموز/يوليو الماضي، إلى توقف محطتي دير عمار والزهراني، اللتان توفران نحو 40 بالمئة من احتياجات هذا البلد من الكهرباء.