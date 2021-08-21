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بماء زمزم والورود.. المسجد النبوى يستقبل أول فوج من معتمرى الخارج.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المسجد النبوي بالمدينة المنورة أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية ، بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة ، وحرص مسئولو وكالة شئون المسجد النبوي استقبال الزائرين بماء زمزم و توزيع الورود والهدايا عليهم.

 

 

‏ونشر الحساب الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مجموعة صور تظهر استقبال الفوج الأول من الزائرين القادمين من خارج المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بعد استئناف العمرة من الخارج.

المسجد النبوي
المسجد النبوي

 

 

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ووصل أمس الجمعة الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق " أربيل" عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة يفوق الـ 100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1443هـ والصلاة فى المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضى الله عنهما، بحسب " واس".

وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي ، حيث كثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة الإنسان ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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