ألمانيا تسجل 8092 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8092 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 5644 إصابات.

وسجل المعهد 17 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 11حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه، ليسجل اليوم السبت 51.6 إصابة، ويتخطى لأول مرة حاجز الخمسين منذ مايو الماضي. وبلغ معدل الإصابة أمس الجمعة 48.8 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة هو حتى الآن الأساس الذي تفرض بناء عليه السلطات العديد من القيود لمواجهة الجائحة، وتأخذ السلطات أيضا معايير أخرى في الاعتبار، مثل نسب الدخول للمستشفيات.

وبحسب المعهد، بدأت الموجة الرابعة من جائحة كورونا في ألمانيا. ويتأثر الشباب على وجه الخصوص بالعدوى، وفقا للتقرير الأسبوعي للمعهد أول أمس الخميس. وأوضح الخبراء مؤخرا أنه على الرغم من التطعيمات، فإن معدل الإصابة بفيروس كورونا سيبقى قيمة مهمة لتقييم الإشغال المقبل لأسرّة العناية المركزة في الخريف والشتاء.

ووفقا لتقديرات الخبراء، فإذا تخطى معدل الإصابة مئتين لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع، يمكن توقع "عبء كبير على وحدات العناية المركزة"، حيث قد يزيد عددهم لأكثر من 3000 مريض في وقت متزامن، وذلك في حال عدم زيادة معدل التطعيم بشكل كبير، وفقا للتحليل المقدم الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و861 ألفا و147 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 91 ألفا و973 وفاة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و696 ألفا و300 شخص.