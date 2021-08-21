أنجيلا ميركل تتعرَّض لموقف محرج أثناء اجتماعها مع بوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسبب موقف غير متوقع في إحراج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أمس.



وأظهر مقطع فيديو بوتين وهو يتحدث عن الاتصالات الروسية الألمانية وتطوير الاقتصاد، وفجأة رنَّ هاتف ميركل لتضطَّر إلى إغلاقه تحاشياً للإحراج.

لكنَّ الرئيس الروسي تمكَّن بلباقته من رسم الابتسامة على الموقف المحرج ليتحول الأمر إلى مشهد طريف.

وقال بوتين معلِّقاً على الموقف: «ونحن دائماً نبقى على تواصل عبر الهاتف».

يُذكر أن المستشارة الألمانية قد تعرَّضت لمواقف سابقة تسببت في إحراجها أثناء اجتماعها ببوتين.

ومن أشهرها تحدث الرئيس الروسي إليها، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باللغة الروسية، خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير 2020، ودخول كلب الرئيس الروسي الأسود إلى القاعة التي كان يجلس فيها الطرفان في عام 2007، ما أدى إلى حالة من القلق والرعب.