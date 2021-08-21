أسرار الإصدار السادس لنظام تشغيل أبل IOS 15.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تستمر شركة أبل في اختبار نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون، IOS 15 بطرح إصدارات تجريبية منه يستخدمها عدد محدود من الخبراء.



وكان آخر إصدار تجريبي تطرحه الشركة، هو الإصدار السادس، والذي كشف من خلاله عن حزمة جديدة من التحديثات المضافة لبرامج وتطبيقات النظام.

طالت هذه التحديثات، تصميم تطبيق Safari الجديد كليًا الذي يضع شريط العنوان أو البحث في أسفل الشاشة في مظهره الجديد.

ومع ذلك، يتيح نظام التشغيل لمستخدمي Safari، العودة لتصميمه الكلاسيكي بإعادة شريط العنوان أو البحث للمنطقة العلوية من الشاشة كما جرت العادة.

ومن المقرر أن يطرح الإصدار الرسمي العام لكافة المستخدمين بالتزامن مع المؤتمر السنوي لشركة أبل في الخريف المقبل، سبتمبر 2021.

وحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، كشفت الاختبارات الحالية التي تجرى على نظام التشغيل الجديد عن ميزة جديدة تتوفر للمرة الأولى، لهواتف آيفون 13.

وأوضح الموقع أن نظام IOS 15 سيتيح لمستخدمي هواتف آيفون غلق الوضع الليلي بالكاميرا بشكل دائم، وهو الأمر الذي لم يكن متوفرا من قبل.

وكانت أبل قد أعلنت عن خاصية الوضع الليلي لهواتفها للمرة الأولى في عام 2019 على iPhone 11.

والوضع الليلي يمكن المستخدمين من توجيه الكاميرا بهاتف آيفون نحو شيء يصعب رؤيته جيّدًا في الليل وأخذ صورة واضحة له.

وقبل الإعلان عن هذه الخاصية، كان يمكن إيقاف الوضع الليلي بشكل مؤقت، مع قابلية إعادة تفعيله تلقائيا إذا لاحظت أجهزة الاستشعار بالهاتف احتياج الكاميرا لذلك من أجل توضيح الصورة.

والآن لن يعاني مستخدمي نظام IOS 15 من هذه المشكلة حيث ستتاح لهم إمكانية إيقاف الوضعية بشكل دائم