مصطفى الكاظمي: الوضع الصحي في العراق خطير

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي العراقي، بأن الكاظمي قال خلال تفقده عددا من المراكز الامتحانية بالعاصمة بغداد في أول أيام الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية، اليوم السبت "على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية واقتصادية وأمنية واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصرينا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح".

وقال أيضا "نعم، الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون، ومع هذا أنتم اليوم تؤدون الامتحانات وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم".

وتابع رئيس مجلس الوزراء القول "وجّهنا قبل الامتحانات بتوفير مطلق للإمكانات، لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر، وبإجراءات تحافظ على سلامتكم وسلامة الملاك التدريسي".

وتوجه صباح اليوم 483 ألفا 239 وطالبا وطالبة في العراق، لأداء الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية بصفوفها المنتهية في دورها الأول للعام الدراسي 2020 - 2021.