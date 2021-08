واشنطن تشيد بموقف 4 دول عربية في أزمة أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر إلى قطر والإمارات والبحرين والكويت على مساعداتهم في إجلاء الآلاف من أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان على البلاد.

1- قطر

وذكر بيان للبيت الأبيض، مساء الجمعة، أن بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد، وأعرب عن "تقديره للدعم القطري لعمليات الإجلاء من أفغانستان، مشيرا إلى أن هذا هو "أكبر جسر جوي في التاريخ وأنه ما كان ليكون ممكنا لولا الدعم المبكر من قطر لتسهيل نقل آلاف الأشخاص يوميا".

2- الإمارات

وفي السياق، وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشكر إلى الإمارات وقال عبر حسابه على

We are very grateful to the United Arab Emirates for the support to transit U.S. citizens, embassy personnel, and foreign nationals from Afghanistan through the UAE. We appreciate our strong partnership.

: "نحن ممتنون جدا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها عبور المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة والمواطنين الأجانب من أفغانستان عبر الإمارات العربية المتحدة. نحن نقدر شراكتنا القوية".

3- البحرين

وفي

We are grateful to the Government of Bahrain for the support to safely transit U.S. citizens and Embassy Kabul personnel from Afghanistan through Bahrain. We deeply appreciate the support and value our strong and enduring partnership.