شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعات الجيش اليمنى تُسقط طائرة مسيّرة فى صحراء البقع بصعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش اليمنى أمس، طائرة مسيّرة فى صحراء البقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن، أطلقتها الميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن دفاعات الجيش الوطني اليمني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محملة بعبوات متفجرة، مؤكداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيّرة، التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.
وأشار الرائد عباد إلى أن إطلاق الطائرة المسيّرة، يأتي تزامنا مع تكبد الميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة) بالمحافظة.
يذكرأن، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، استمرار جماعة الحوثي في عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين رغم مرور ثلاثة أعوام على الاتفاق.
وأوضح الارياني - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جماعة الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ الاتفاق دون أي اكتراث للاعتبارات الإنسانية وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" ووضع حد لمأساتهم، ولم شملهم بأهاليهم.