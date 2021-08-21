الهند توافق على أول لقاح لفيروس كورونا من "الحمض النووي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

منحت الهند الموافقة على الاستخدام الطارئ لأول لقاح لفيروس كورونا قائم على الحمض النووي تنتجه شركة هندية.



وتسعى الحكومة الهندية لدعم حملاتها للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، ولمواجهة أي موجة ثالثة محتملة من تفشي عدوى الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، أن اللقاح يتألف من 3 جرعات وقد طورته شركة "كاديلا هيلثكير ليمتد" ومقرها مدينة أحمد آباد وبلغت نسبة فعاليته 67% ضد مرض كوفيد-19 المصحوب بأعراض، وذلك خلال تجارب سريرية أجريت في يوليو/تموز.

ونقلت الوكالة عن بيان للحكومة الهندية القول إنها أعطت الموافقة، الجمعة، على اللقاح الجديد.

وتقول شركة "كاديلا" المنتجة للقاح إنه فعال أيضاً ضد السلالات الجديدة لفيروس كورونا ومن بينها سلالة دلتا شديدة العدوى.