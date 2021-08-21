تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo K9 Pro

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم أوبو الصينية الإعلان عن هاتفها الأحدث "Oppo K9 Pro"، والذي أمدته الشركة بكاميرا مميزة وذاكرة استثنائية.



وأشارت أحدث التسريبات، إلى أن هاتف "Oppo K9 Pro"، سيكون ضمن فئة الهواتف المتوسطة الموجهة للشباب والتي تأتي دائما بسعر مناسب وإمكانيات رائدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيجلب هاتف "Oppo K9 Pro"، أفضل المواصفات لفئة الهواتف المتوسطة التي تتميز بها الشركة الصينية، وتمهيدا لإطلاقه قريبا كشفت وكالة "TENAA" تفاصيل هاتف Oppo K9 Pro المرتقب من أوبو.

ووفقا للموقع التقني، فإن هاتف Oppo K9 Pro، زودته أوبو بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض +HD، وبدقة 1600 × 720، ومعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، ونوتش على هيئة قطرة ماء أعلى منتصفها.

وسوف يمتاز هاتف Oppo K9 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل هاتف Oppo K9 Pro، بمعالج من نوع Dimensity 1200 مع نواة Cortex-A78 من إنتاج شركة ميدياتك، وسيأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، كما سيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

ويأتي هاتف Oppo K9 Pro ببطارية كبيرة بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، كما يدعم تقنية GPS ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس مخصص لسماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف 308 دولارات أي ما يعادل نحو 4835 جنيها مصريا بشكل مبدئي، وسيطرح قريبا بثلاثة ألوان هي "الأزرق، الأسود، الفضي".