شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. رياح نشطة فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج للطقس المتوقع اليوم حيث تنشط الرياح السطحية في المملكة العربية السعودية، و يكون الطقس بالإمارات صحوا بوجه عام، وحار فى الكويت. السعودية: توقع المرصد الوطنى للأرصاد الجوية السعودى، ان تتهيأ اليوم السبت الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية- شمالية شرقية/ 15- 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفاً فيما يحدث المد الأول عند 13:34 والمد الثاني عند 23:58 والجزر الأول عند الساعة 17:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:18.

وفي بحر عمان يكون الموج كذلك خفيفاً فيما يحدث المد الأول عند 09:27 والمد الثاني عند الساعة 20:42 والجزر الأول عند الساعة 15:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:22.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

وليلا يكون مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .