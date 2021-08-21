خبير: علاج السكري بالخلايا الجذعية أكذوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر والباطنة بجامعة هارفارد، أنه لا صحة لوجود علاج لمرض السكري عن طريق الخلايا الجذعية، مشيراً إلى أن ما يُتداول حول ذلك ليس سوى أكذوبة.



وقال حمدي، خلال لقائه أمس مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن العلاج بالخلايا الجذعية «نصب».

وأضاف أنه لو كان هناك علاج بالخلايا الجذعية كان سيتم تنفيذه في أكبر مركز طبي لعلاج السكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هناك خلايا جذعية أمكن تطويرها من خلايا الجلد، مشيراً إلى أنه كان في البداية يتم الحصول على الخلايا الجذعية من الأجنة، وهو أمر صعب.

وذكر أن الخلايا الجذعية هي الخلايا الأولية في الجنين خلال تكوينه، متوقعاً ظهور خلايا جذعية للعلاج خلال فترة قد تصل إلى 3 سنوات.