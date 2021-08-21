"سينهايزر" تطلق سماعات أذن حديثة في دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "سينهايزر" Sennheiser الألمانية المتخصصة بصناعة أنظمة وأجهزة الصوت الفاخرة في أسواق الإمارات مؤخراً سماعات الأذن "سي إكس ترو وايرلس" CX True Wireless الجديدة التي توفّر للمستخدمين صوت فائق الوضوح بجودة عالية وعمر بطارية رائع وسهولة حدسية في الاستخدام.



وتتميز سماعات الأذن اللاسلكية "سي إكس ترو وايرلس" الجديدة من "سينهايزر" بتقديم جودة صوت فائقة، وذلك بفضل محول الصوت TrueResponseالذي تم تصميمه وتصنيعه في المقر الرئيسي للشركة في ألمانيا. وتوفر السماعات التي تعتبر جزء من مجموعة السماعات الفائقة من "سينهايزر" صوت ستيريو عالي الدقة مع تردّد صوت جهير (باس) عميق، ووسط (ميد) طبيعي، بالإضافة إلى صوت ثلاثي النطاق (تريبل) نقي ومفصل.

كما تتيح خاصية موازنة الصوت EQ المدمجة في تطبيق التحكم الذكي Sennheiser Smart Control إمكانية تخصيص تجربة الاستماع، سواء من خلال رفع قوة الموسيقى باستخدام إعدادات الضبط المسبق لـ Bass Boost ، أو الاسترخاء لدى اختيار الاستماع لإعداد البودكاست ، أو تعزيز جودة الصوت لدى القيام بمكالمات الهاتفية. ويضمن توافق السماعات مع تقنية بلوتوث Bluetooth 5.2 ودعم برامج ترميز الصوت SBC و AAC و aptX صوتًا لاسلكيًا رائعًا وإدارة سهلة للربط عبر بلوتوث من خلال تطبيق التحكم الذكي.

وقال أنطون زجورسكي ، مدير المنتجات في "سينهايزر": "توفر سماعات "سي إكس ترو وايرلس" بالفعل صوت فائق بسعر في متناول الجميع. وتحتوي السماعات على أحدث تقنيات الصوت من "سينهايزر" ضمن تصميم عملي حظي بالقبول والنجاح، حيث قمنا بتطوير سماعات الأذن وفقًا لدراسات راحة المستخدم. كما توفّر السماعات تجربة صوتية مخصّصة رائعة يمكن لأي شخص الاستمتاع بها في أي مكان وكل يوم".

ترفيه مريح

وبفضل بطاريتها التي يمتد عمرها لمدة استماع تصل إلى 9 ساعات وحتى 27 ساعة عند الشحن أثناء التنقل باستخدام العلبة المصاحبة، ستحافظ سماعاتCX True Wireless على إنتاجية المستمعين وتوفّر لهم الترفيه وراحة الاستخدام طوال اليوم.

وتقدّم سماعات الأذن CX True Wireless تصميم يمتاز بالأناقة والبساطة والتوازن وفقًا لدراسات راحة المستخدم.

ومن أجل ملاءمة قناة الأذن بشكل مثالي والمحافظة على سماعات الأذن في مكانها بشكل آمن وتقليل الضوضاء الخارجية بشكل فعال، فقد تم تزويد السماعات بأربعة طرفيات سيليكون مختلفة الحجم تناسب كافة أشكال الأذن. كما توفر السماعات مقاومة رذاذ الماء بتصنيف IPX4 لراحة بال إضافية.

تجربة أكثر ذكاءً

وتتميّز سماعات الأذن بواجهة لمس سهلة الاستخدام. ومن خلال تحديث البرنامج الثابت، سيتمكن المستخدم من جعل عناصر التحكم باللمس قابلة للتخصيص.

مما يتيح للمستمع تحديد طريقته المفضلة للتحّكم في الصوت لدى إجراء المكالمات الهاتفية أو التحدّث إلى مساعد الصوت مثل Google Assistant و Siri. وتتميّز علبة شحن السماعات كذلك بسهولة الاستخدام، حيث يتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا عند إخراجها من العلبة وإيقاف تشغيلها لتوفير الطاقة عند إعادة السماعات للعلبة.

وباستخدام الميكروفونات المزدوجة على كل سماعة لتحسين التقاط الصوت، تعمل السماعات على تعزيز جودة الصوت لدى القيام بالمكالمات الهاتفية أو استخدام المساعد الصوتي، حتى عند استخدام سماعة أذن واحدة فقط، في حين تتيح ميزة "تبديل الأدوار" استخدام سماعة أذن بمفردها لمزيد من تنوع الاستخدام. وستتوفر سماعات CX True Wireless باللونين الأسود غير اللامع أو الأبيض غير اللامع مقابل 549 درهم إماراتي شاملاً ضريبة القيمة المضافة على الموقع الإلكتروني