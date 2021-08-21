الجيش اليمني: إحباط تهريب 20 ألف جواز سفر إلى جماعة "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، اللواء الركن عمر سجاف، وفق ما نقله عنه الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، إن "قوات المنطقة تمكنت بعد عملية تحريات من القبض على أكثر من 20 ألف جواز "كرت"، كانت مخبأة في ثلاجة مبطنة (فيبر جلاس) على متن شاحنة".

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وأضاف: "الحوثيون كانوا سيستخدمون هذه الكمية الكبيرة من الجوازات لصالح أعمالهم التخريبية ولتهريب قياداتهم إلى خارج البلاد".

وأكد اللواء سجاف "تسليم الشحنة وسائق الشاحنة إلى الجهات المختصة"، شاكراً "كل من نفذ هذه المهمة الناجحة من ضباط وأفراد في استخبارات وأمن وشرطة المنطقة".

ووفقاً للجيش اليمني، "كانت شحنة الجوازات قادمة من منفذ شحن (منفذ حدودي بين سلطنة عُمان ومحافظة المَهرة شرق اليمن)".

وفي عام 2017 أوقفت الحكومة المعترف بها دولياً، اعتماد جوازات السفر الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة في صنعاء التي تديرها جماعة الحوثيين، وحصرت عمليات المغادرة من المطارات الخاضعة لها إلى الخارج على الجوازات الصادرة من مناطق سيطرتها.