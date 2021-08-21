شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر من "الحشد الشعبى" فى اشتباكات مع داعش شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي العراقى مساء أمس الجمعة في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش، بعدما هاجم التنظيم مقر اللواء12 التابع للحشد في محيط منطقة الطارمية الواقعة شمال بغداد، على ما أفاد مصدر أمني ومصدر في الحشد.

وقال المصدر في الحشد الشعبي لفرانس برس إن الاشتباكات التي أدت إلى جرح سبعة آخرين من عناصره، "لا تزال متواصلة على ثلاثة محاور"، موضحاً أن جميع الضحايا هم من حركة النجباء، إحدى أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي.

وأكد المصدر الأمني من جهته تواصل الاشتباكات ومقتل ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي الذي تأسس في العام 2014 لقتال تنظيم داعش بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، ويضمّ عدة فصائل، لكنه مذاك بات مندمجاً في القوات الرسمية العراقية.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم داعش بعد طرد المسلحين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.