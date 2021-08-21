شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب يعلن تلقيح أكثر من 17 مليون شخص بأول جرعة ضد كورونا وأكثر من 12 مليون بالثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 17 مليونا و220 ألفا و526 شخصا حتى اليوم، وذلك بعد تلقي 64 ألفا و115 شخصا الجرعة الأولى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن 110 آلاف و412 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 12 مليونا و810 آلاف و14 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا.

