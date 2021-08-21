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‏المغرب يعلن تلقيح أكثر من 17 مليون شخص بأول جرعة ضد كورونا وأكثر من 12 مليون بالثانية

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القاهرة - سامية سيد -  ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 17 مليونا و220 ألفا و526 شخصا حتى اليوم، وذلك بعد تلقي 64 ألفا و115 شخصا الجرعة الأولى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن 110 آلاف و412 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 12 مليونا و810 آلاف و14 شخصا.

 

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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