شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات المعتمرين من الخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 12/1/1443هـ .
وجرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية .
كانت هذه تفاصيل خبر جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات المعتمرين من الخارج (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.