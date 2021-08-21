الموارد البشرية تحقق نسبة متقدمة من التوافق مع معايير مجلس المخاطر الوطنية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نتائج مراجعة خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال التي يشرف عليها مجلس المخاطر الوطنية، نسبة متقدمة جداً من التوافق مع معايير المجلس، وواحدة من أفضل الجهات الحكومية في التوافق مع المعايير.
وقد تم تقييم الوزارة من قبل مجلس المخاطر الوطنية لخطط استمرارية الأعمال وخطط الطوارئ على 11 معياراً رئيسياً يشتمل على 28 معياراً فرعياً، والتي تتعلق بالجوانب التالية: “إدارة الخطة، مقدمة الخطة، الأحداث والسيناريوهات في نطاق الخطة، الأدوار والمسؤوليات، المتطلبات الأساسية لعملية الاستجابة، الخطط التفصيلية لكل مرحلة، الوثائق المرجعية، التقييم، التدريب والتمارين، التصعيد، النماذج”.
يشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ليتوج مجهودات الوزارة في حوكمة أعمالها وأعمال القطاعات التي تشرف عليها، وحرصها على وضع الخطط اللازمة لإدارة الأزمات والمخاطر لضمان استمرارية أعمال وخدمات الوزارة بكفاءة وفاعلية.
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