تركي آل الشيخ يطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 91

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – عبدالرحمن الطيار – النشر الإلكتروني: أطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، هوية اليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك ضمن إطار دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

واستلهمت هوية اليوم الوطني من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة التي راهنت عليها المملكة في رؤيتها الطموحة 2030، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفي مقدمتها مشاريع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين، ومبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية. وصممت العناصر الأساسية للهوية من هذه المشاريع التي تعد مصدر إلهام لكل فنان معاصر، واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان الذي له دور فعال في تحقيق الرؤية.

أما الشعار اللفظي فاستلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون “لنا دار”، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانيات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم الشعار الفني من خريطة المملكة العربية السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي.

ويحتوي الدليـل علـى الإرشادات والدعـم اللازم لمسـتخدمي الهويـة كافـة، ووصـف تفصيلـي للعناصـر الرئيسـية وبيـان اسـتخداماتها المختلفـة لضمـان تطبيقهـا بالشـكل الصحيـح. وذكرت “هيئة الترفيه” أن الالتزام بتنفيذ مساراته سيحقق التأثيـر البصـري فـي جميـع أنحـاء المملكـة العربيـة السـعودية وخارجهـا.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 91، عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث يمكن تحميلها من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

https://nd.gea.gov.sa/