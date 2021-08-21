مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج جراحة وقسطرة القلب للكبار في السودان بإجراء 125 عملية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي برنامج جراحة وقسطرة القلب للكبار في مستشفى علياء التخصصي بمدينة أم درمان في جمهورية السودان الشقيقة، بإجراء 102 عملية قسطرة قلبية و 23 عملية قلب مفتوح.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في تصريح صحفي أن ما تقوم به المملكة من أعمال انسانية على مستوى العالم هو ديدنها ونهجها في خدمة الإنسانية دون النظر لعرق أو دين، منوها بخصوصية ونموذجية العلاقات بين المملكة والسودان.

وأشاد السفير بالفريق الطبي التطوعي لمركز الملك يلمان للإغاثة الذي نفذ البرنامج وأثبت جدارته بإجراء العمليات المتخصصة بالقلب التي تكللت بالنجاح، معربا عن فخره بما لدى المملكة من كفاءات طبية تركت الأثر الطيب في ميدان العمل الإنساني، معلنا عن تنفيذ حملة جديدة لعمليات قسطرة القلب للأطفال في مدينة الأبيض خلال الأيام القادمة.

وأضاف السفير علي بن حسن جعفر أن المشاريع الخيرية للمملكة في السودان ستستمر خدمة للمواطنين ورغبة في تعميق علاقات المحبة والأخوة الواسعة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين.

من جهته عبر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين عن تقديره وامتنانه للأعمال الخيرية الجليلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في السودان، مفيداً أن الحملات جاءت في وقتها المناسب تخفيفا ورفعا للمعاناة عن المواطنين البسطاء، واصفا زيارة الفريق الطبي السعودي بالعمل الأخوي و الإنساني الذي يعزز التعاضد والتراحم بين الشعبيين.

ورفع الفريق أول ركن الحسين شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما قدموه للسودان في مختلف المجالات.

يذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.