الجيش اليمني يحقق تقدما ميدانيا مهما في محافظتي مأرب والجوف

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي، تحقيق الجيش اليمني، تقدما ميدانياً كبيراً ومهما بدحر ميليشيات الحوثي الإرهابية من مساحات واسعة في جبهات محافظتي مأرب والجوف.

وقال العميد مجلي في إيجاز صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” : “إن الجيش، تمكن من دحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من مواقع عدة في مراد ورحبة والمشيريف جنوبي مأرب، إضافة إلى تحقيقه تقدما نوعيا بتحرير عشرات الكيلو مترات بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والإستراتيجية”.

وأشار مجلي، إلى استعادة الجيش عدداً من المواقع المهمة في منطقة اليعرف بجبهة ماس، شمال غرب مأرب، في حين تمكن عبر هجوم مباغت من تحرير عدة مواقع أهمها سلسلة جبال قبيان الإستراتيجية في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف.