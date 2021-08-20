‏تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ.. تلاوة خاشعة من سورة المطففين للشيخ ‎ ياسر الدوسري

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جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/08/تَعْرِفُ-فِي-وُجُوهِهِمْ-نَضْرَةَ-النَّعِيمِ-تلاوة-رائعة-لسورة-المطففين-للشيخ-ياسر_الدوسري-صلاة-العشاء-الجمعة-12-محرم-1443-المسجد_الحر.mp4

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