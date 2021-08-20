شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 تطبيقات لتحرير الصور.. مفيدة للغاية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، أوردت صحيفة إنديان إكسبرس، خمسة من أفضل التطبيقات في مجال التصوير الفوتوغرافي، على النحو التالي:

سناب سبيد (Snapseed)

يعد سناب سبيد أحد أفضل الخيارات إذا كنت تريد تطبيقًا مجانيًا يوفر إمكانات تحرير على مستوى احترافي. تم تطوير التطبيق بواسطة غوغل وهو متاح لكل من أجهزة أندرويد و iOS. يقدم التطبيق 29 أداة ومرشح ويمكنه فتح ملفات JPG و RAW. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حفظ الإعدادات الشخصية وتطبيقها مباشرة على الأعمال المستقبلية. يتميز سناب سبيد أيضًا بأداة إخفاء دقيقة، ويسمح بطمس الخلفيات وإعطاء عمق للصور.

أدوبي لايت روم (Photoshop Lightroom CC)

يعد هذا التطبيق محرر صور مجاني يوفر أدوات قوية ولكنها بسيطة لتصوير صورك وتحريرها ومشاركتها. سيسمح لك التطبيق بالتقاط صور خام على الهواتف المتوافقة. يمكنك أيضًا نقل الصور من الكاميرا إلى جهازك، وتنظيمها وتعديلها بسهولة، ثم تحميلها تلقائيًا على السحابة لتوفير المساحة. يأتي التطبيق مزودًا بإعدادات مسبقة متنوعة لإبقاء تعديلاتك سريعة وبسيطة، كما يأتي مزودًا بأدوات متقدمة في حالة رغبتك في ضبط صورك بدقة. إذا قمت بالتسجيل في حساب Creative Cloud – بما في ذلك خطة Lightroom CC، فستتمكن من العمل عبر الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر الشخصي من خلال المزامنة الفورية. التطبيق متاح لكل من أجهزة أندرويد و iOS.

تطبيق كاميرا Mx

تم تطوير التطبيق بواسطة شركة ماجيكس. يوفر تطبيق الصور الحصري لنظام أندرويد أدوات تحسين قوية بواجهة مستخدم بسيطة. يتيح التطبيق Camera MX التقاط صور أكثر وضوحًا والاستفادة من معالجته الذكية للصور. يمكنك أيضًا أداء وظائف التحرير مثل القص والتشذيب. كما يقدم التطبيق ميزة تسمى ميزة Live Shot التي تحفظ الثواني القليلة الماضية قبل التقاط الصورة وتتيح لك مشاركة الصورة الحية. يدعم التطبيق جميع درجات الدقة والنسب المتوفرة على جهازك. تشمل الميزات الأخرى المؤقت وخطوط الشبكة وفلاش عرض الصور الشخصية. علاوة على ذلك، توفر المنصة العديد من فلاتر وتأثيرات الكاميرا بما في ذلك تأثيرات الكاميرا Kaleidoscope و Mirror.

تطبيق برو كام 8 (ProCam 8)

يوفر التطبيق تحكمًا يدويًا كاملاً في الكاميرا الخاصة بك مما يتيح لك الاستفادة من وظائف الكاميرا. بالإضافة إلى منح المستخدمين التحكم الكامل والوصول إلى الميزات المتقدمة. يعرض التطبيق أيضًا تحذيرًا من التعرض المفرط يظهر على الشاشة عند التقاط الصور الثابتة أو مقاطع الفيديو. يوفر التطبيق أيضًا الوضع الرأسي. يمكنك الحصول على التطبيق بسعر 7.99 دولارًا.

بريزما (Prisma)

يعد بريزما أحد أفضل التطبيقات إذا كنت ترغب في الاستفادة من الفلاتر والتأثيرات الفنية الجاهزة على الصور التي تلتقطها. التطبيق متاح لكل من أجهزة أندرويد و iOS. يمكنك استخدام ما يصل إلى 300 نمط فني في مكتبة Prisma لفلاتر الفن. أيضًا، بعد تطبيق المرشحات الفنية، يمكنك تحسين الصورة باستخدام مجموعة واسعة من أدوات التحسين مثل التعريض والحدة والتباين والسطوع وغيرها.