شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الزلازل بالأردن يسجل هزة أرضية بقوة 3.3 درجة فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مرصد الزلازل الأردني، مساء الجمعة، هزة أرضية بقوة حوالى 3 درجات على مقياس ريختر مركزها شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة "بترا" الأردنية .

وأفاد المرصد بأن الهزة وقعت عند الساعة 6:28 مساء بالتوقيت المحلى شرق المتوسط وبلغت قوتها 3.3 درجة.

وأضاف المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الهزة سجلت على بعد 70 كيلومترا من جنوب غرب مدينة بيروت وعلى عمق 20 كيلومترا.

وفى يوليو الماضى، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر شرق البحر المتوسط، وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 98ر33 درجة شمالاً وخط طول 56ر28 درجة شرقًا، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.