جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف

الكويت - هبة التوبجي - الإنسانية واحترامها أمر إلهي، فطرهم على ذلك ، فمن أجلها جاءت الشرائع والأحكام كي يعيش الناس رحماء فيما بينهم .

ولكن هناك من غلبت عليهم الأنانية وفقدوا البصيرة ، فاستحوذت عليهم أنفسهم ، فهم في طغيانهم يعمهون .

قلوبهم قاسية ، رمدت عيونهم ،وزين لهم الشيطان أعمالهم .

إذا أردنا الحديث عنهم يطيل بنا الحديث لأنه مامن بلد يعيش فيه أولئك المجرمون السفهاء إلا وألحقه ضرر كثير ،

جعلوا الدين مطية لتحقيق مآربهم ، يسفكون دماء الأبرياء ، وينهبون أموال الضعفاء .

فبعد ماتبين للناس صنعهم القبيح، وشوهوا سمعة دين الله الواضح ، وقف أولوا الهمم العالية، والمواقف الثابتة بالتصدي لهم قولا وعملا ، فهم المصلحون الذين( صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا).

هم العلماء العاملون الذين يحملون الرواية والدراية ، ويستمدون الأحكام من المنبع الصافي ، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن هنا كانت للملكة العربية السعودية دور في مواجهة سماسرة الكذب والفجور ، سعيهم تدمير الأوطان، والبغي والظلم والعدوان لأنهم أتباع الشيطان ، مآلهم إلى الخيبة والخسران .

وهذا ليس بغريب للملكة اتخاذ موقف لقطع أدبارهم ، واستئصال جذورهم جزاء ماكانوا يعملون .

لقد أدركت المملكة العربية السعودية خطورة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف ، فلم تترك جهدا لمنع انتشارها إلا وقامت بذلك ، ومن المواقع التي يستخدمها الإرهابيون والمتطرفون لتوزيع فتنتهم ، وترويج بضاعتهم الخاسرة ، المساجد والمدارس والإعلام ، وليس معنى ذلك أن الامر محصور هنا فقط ، بل هناك مواقع أخرى ، وإنما هذه أشد وأكثر ضررا ، لأن المسجد: ملاذ الآمنين الذين يريدون وجه الله ، فيستغلون المنابر بالخطب التي لاتسمن ولاتغني من جوع .بل عبارات التحريض للكراهية وممارسة العنف بشتى الوسائل ضد المخالفين .

والمدارس :هي مزرعة الناشئ الذي يرجى منه غدا قيادة الأمة بالعلم والفكر السليم فيقومون بتغذيته غذاء الكراهية للغير والخروج عن طاعة الوالدين وولاة الأمور إلى الجهاد .

أما الإعلام :فهو السبيل الاهم عندهم سواء الإعلام المرئي والمسموع والمقروء .

هذه المؤسسات الثلاثة سابقا كان من يحملون الفكر المتطرف من الاخوان وغيرهم يستولون عليها ، فنزلت صاعقة من العذاب عليهم بتطهيرها من دنسهم وذلك بتغيير المناهج التعليمية وإجراء تعديلات حولها لما كانت فيها سابقا من قضايا وآراء تتنافى مع روح الشريعة الاسلامية التي جاءت لاحترام القيم الانسانية ، وكذلك المؤسسة الإعلامية التي هي من تقدم الاخبار للمشاهد والمستمع والقارئ، فجاءت القنوات التي تبرز برامج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والارهاب مثل ٢٤ سعودي وغيرها ، فصار الإعلام اليوم في السعودية من أحلى صوره في الجودة والعطاء ببرامجه المتنوعة في مكافحة التطرف والإرهاب .

واليوم مركز الحرب الفكرية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منبعا من منابع الوسطية والاعتدال ومواجهة ظاهرة التطرف والارهاب .

وسموه الكريم من قام بدعوة إلى التحالف العسكري للدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب ، فلبت الدول الاسلامية النداء .

إن المملكة واجهت الإرهاب بكافة أشكاله سواء الإرهاب الإيراني المتمثل في المد الصفوي الممتد إلى الحوثيين في اليمن فاقامت عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن لصالح الشرعية برئاسة هادي .

أو القاعدة وداعش وغيرهما من عصابات التدمير والتخريب

وكما لاننسى جهود اولياء الأمور القادة في مواجهتهم لظاهرة الإرهاب والتطرف ، فليس الأمر مقتصرا داخل المملكة فقط ، لكنها تجاوزت إلى الخارج ، وهذا ما نجده في مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز – رحمه الله – في فيينا للحوار بين الأديان .

وبعد جهود المملكة العربية السعودية لمحاربة الارهاب والتطرف اليوم ، تقف مملكة ماليزيا بمنح الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين جائزة( الهجرة النبوية ) للشخصية الإسلامية الدولية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم ، وذلك تقديرا لجهوده في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه وقيمه النبيلة ، إضافة إلى إسهاماته المؤثرة في تعزيز الوئام بين أتباع الاديان والثقافات ودوره في نسر السلام العالمي .

إنه مما يوكد لنا مكانة الدكتور العيسى وجهوده للسلام ما رأيناه في مكة المكرمة قبل اسبوع في المؤتمر الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظهما الله برعاية رابطة العالم الاسلامي المرجعيات العراقية إلى التباحث والتشاور لإيجاد مخرج للازمة الدينية العراقية ، والقى معالي الدكتور العيسى كلمة خادم الحرمبن الشريفين نيابة عنه داعيا إلى التعاون والتكاتف بكافة أطياف المرجعيات الدينية لتكون العراق للعراقيين بعيدة عن التدخلات الخارجية ولاسيما الإيرانية التي دمرت العراق ، وفرضت عليها المليشيات المسلحة.

وكذلك موقف -معاليه -الأخير حول أحداث أفغانستان بعد ما استولت طالبان على أفغانستان بعد عشرين عاما حيث دعا الشعب الافغاني الى التعاون ونبذ الخلاف والتفكر في مصلحة البلد في بيان أصدره -معاليه – مبينا أن رابطة العالم الإسلامي بمجالسها وهيئاتها دائما تقف مع ارادة الشعب الافغاني دون إقصاء أي واحد من أبناء الشعب ، وذكر -حفظه الله- دور قادة المملكة العربية السعودية في دعوة الفصائل الأفغانية إلى التصالح فيما بينها .

فأتت الجائزة نتيجة جهود المملكة العربية السعودية بمشاركة رابطة العالم الإسلامي في الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف.

بقلم : الشيخ نورالدين بن محمدطويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الاسلامي بمدينة درانسي شمال باريس في فرنسا