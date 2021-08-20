شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يكشف أسباب زيادة تكون «حصوات الكلي» لدى المواطنين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري جراحة أمراض وأورام الكلى الدكتور عبد الله الفاخري، عن أسباب حصوات الكلى التي تتزايد في المملكة، بنسبة 80% لدى الرجال و20 لدى النساء.

وقال الفاخري، خلال برنامج 120 على قناة “الإخبارية” إن سبب زيادة نسبة المصابين بحصوات الكلى لدى الرجال أن كثيراً منهم يعملون بمهن يكثر فيها التعرض للشمس والجفاف، فضلًا عن كثرة تناول الرجال للحوم الحمراء والبروتينات الحيوانية بشكل عام.

كما أوضح الفاخري، أن المشروبات التي تحتوي على صبغيات (مثل العصائر غير الطازجة) أو معادن عالية قد تزيد تكوين الحصوات.

وأشار الفاخري إلى أهمية كميات المياه التي يتناولها الإنسان يومياً بمعدل من لترين إلى 3 لترات، بحيث تكون مقسمة على ساعات اليوم، مؤكداً أن ذلك يقلل نسبة تكوين الحصوات.