الإمارات تعلن استضافة 5 آلاف أفغاني بطلب من أمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وافقت دولة الإمارات على استضافة 5 آلاف مواطنين أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى، لم تحدد.

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وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعلنت الإمارات "بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى".

وبينت الخارجية الإماراتية أن المواطنون الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم سيتوجهون من كابل إلى دولة الإمارات، خلال الأيام القادمة، على متن طائرات أمريكية.

ونوهت الخارجية إلى أن هذه الخطوة الإنسانية تأتي "بالتزامن مع قيام دولة الإمارات مؤخراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان"، التي ضمت عدد من أفراد البعثات الدبلوماسية المختلفة والموظفين من جنسيات مختلفة وبعض العاملين في المنظمات غير الحكومية إلى المطارات الإماراتية.

وأشار البيان إلى أن الإمارات سهلت "عمليات الإجلاء لنحو 8.500 من الأجانب من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

واعتبر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، سلطان محمد الشامسي، أن هذه المبادرة الإنسانية بمثابة دليل "على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، خاصة في أوقات الحاجة".

وأضاف: "تسعى دولة الإمارات على الدوام إلى الحلول السلمية والمتعددة الأطراف"، ونوه إلى أن الإمارات "تحرص على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدفع الجهود الرامية لمساعدة الشعب الأفغاني خلال هذه الفترة".