شكرا لقرائتكم خبر عن بينها شروط الإصدار.. «الجوازات» توضح 7 معلومات مهمة عن تأشيرة الخروج النهائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت المديرية العامة للجوازات، 7 معلومات مهمة عن تأشيرة الخروج النهائي، تتعلق بشروط إصدارها وإلغائها والغرامة المالية في حال عدم المغادرة خلال المدة المحددة.

وقالت الجوازات رداً على بعض الاستفسارات، أنه يمكن إصدار التأشيرة من خلال الخدمات الإلكترونية للجوازات بشرط أن يكون متبقيًا في صلاحية جواز المقيم ٦٠ يومًا وأكثر.

وأكدت الجوازات السعودية، عدم إمكانية السماح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

كما اشترطت الجوازات، سداد جميع المخالفات المرورية، وألا توجد مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وأشارت الجوازات إلى أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه ما زال مسجل بالنظام في سجلك.

وأضافت الجوازات، أنه يتم الإسقاط بعد نهاية تأشيرة الخروج النهائي مباشرة من خلال خدمة «الخليج 365» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وأوضحت، أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال، مؤكدة أن سريان هوية مقيم يعد شرطًا عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

فيما أكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة يشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد، حتى لو كانوا خارج المملكة.