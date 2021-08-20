الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مفخخة لـ "أنصار الله" شرق صعدة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد القطاع الرابع في الجيش اليمني، الرائد عزام عباد، قوله إن "دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة محملة بعبوات متفجرة أطلقها الحوثيون بالقرب من سوق البقع (مديرية كتاف شرق صعدة)".

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وأضاف: "ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المُسيرة والتي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها".

وأشار الرائد عباد إلى "أن إطلاق الطائرة المُسيرة يأتي متزامنا مع تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة جبال رشاحة".

وفي 11 مارس/ آذار الماضي، أعلن الجيش اليمني تمكن دفاعاته الجوية من إسقاط طائرة مُسيرة مفخخة لجماعة الحوثيين، أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهات مديرية كتاف شرق صعدة، وذلك بعد شهر من اعتراض طائرة مماثلة أثناء محاولتها استهدف الجيش في مديرية بَاقِم شمال المحافظة الحدودية مع السعودية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.