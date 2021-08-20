المنفي يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وهيبة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "المنفي أكد خلال هذا الاتصال على دور الولايات المتحدة الأمريكية في حل الأزمة الليبية، والمساهمة في إعادة الاستقرار للبلاد".

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كما أشار المنفي خلال الاتصال إلى الخطوات الواسعة التي قطعها رئيس المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتهدئة الأوضاع بين الفرقاء السياسيين كطرف يعمل بمسافة واحدة مع الجميع، من خلال المشاورات واللقاءات المتواصلة مع كل الأطراف، وصولا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، بحسب بيان وهيبة.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي أن "محمد المنفي والسفير والمبعوث الأمريكي، وجها في ختام الاتصال، الدعوة إلى جميع الأطراف للامتناع عن أي تعبئة، أو تصعيد قد يقوّض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي؛ بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت (منطقة الهلال النفطي)، التي تضم أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).