عمان تخسر أمام البرتغال... مباراة "حامية الوطيس" في كأس العالم للكرة الشاطئية بموسكو

دبي - محمود عبدالرازق - وانتهى اللقاء بفوز منتخب البرتغال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة للفريق العماني حيث نجح البرتغاليون بإنهاء الربع الأول بتقدمهم بهدفين مقابل هدف واحد ليعود المنتخب العماني بقوة في الربع الثاني مسجلين هدفين.

لكن المنتخب البرتغالي استفاد من عامل الخبرة لديه لفرض سيطرته من جديد على الرغم من الدفاع الشرس للمنتخب العماني ليعادل النتيجة وينهي اللقاء لصالحه بخمسة أهداف قاسية مقابل ثلاثة حصدها المنتخب العماني.

المنتخب العماني... ند قوي أمام بطل العالم

وظهر المنتخب العماني كند قوي في معظم مجريات اللقاء إلا أن عامل الخبرة ظهر واضحا لصالح المنتخب البرتغالي، حيث استفاد الأخير من خبرة أعضاء فريقه في اللعب خارج أراضيه.

وفي لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، قال نوح الزدجالي، لاعب المنتخب العماني إن "المنتخب قدم اداء جيدا أمام بطل العالم، ووعد بأن يقدم المنتخب أداء أقوى في اللقاءات القادمة على أمل الصعود لأدوار متقدمة في البطولة.

ووصف الزدجالي التنظيم والحضور الجماهيري بالرائع و الممتاز، حيث تستضيف العاصمة الروسية موسكو بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الفترة الممتدة من 19 أغسطس/ آب، لغاية 29 من نفس الشهر.

ويتنافس 16 منتخبا، وزعوا على 4 مجموعات، وتشهد البطولة مشاركة عربية ممثلة بمنتخبي سلطنة عمان والإمارات في البطولة.

ويلعب المنتخب العماني في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات البرتغال، السنغال والأورغواي فيما تضم مجموعة المنتخب الإماراتي الثانية، منتخبات تاهيتي، إسبانيا وموزامبيق.