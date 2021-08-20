شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لبنان وميقاتي يبحثان آخر مستجدات تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي آخر مستجدات تشكيل الحكومة.

وأشاد المفتي دريان بحكمة ميقاتي في تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والذي تم تكليفه به في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي اثر استشارات نيابية ملزمة .

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم عقب اداء صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير في وسط بيروت وتشاورا خلاله في العديد من الأمور الاسلامية والوطنية .